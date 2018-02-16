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16.02.2018 18:58 Владельцы тульских пивных скрываются от комитета по предпринимательству "Вести-Тула"





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Также разговор зашел о нарушениях в сфере предпринимательства. По словам Татьяны Лапаевой, «…больше всего протоколов о нарушениях составлено на ИП занимающихся продажей пива. Многие из них не отчитываются об объеме продажи пенного напитка. Разыскать их, порой, бывает очень сложно. Существенная помощь в этом оказывается со стороны налоговых органов».



Сегодня в области сформирована и действует государственная система поддержки предпринимателей, а их в губернии зарегистрировано почти 8 тысяч. На эти цели из регионально бюджета было выделено 106 миллионов, ещё 50 из федеральной казны. Об этом рассказала на заседании в региональном правительстве председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.Также разговор зашел о нарушениях в сфере предпринимательства. По словам Татьяны Лапаевой, «…больше всего протоколов о нарушениях составлено на ИП занимающихся продажей пива. Многие из них не отчитываются об объеме продажи пенного напитка. Разыскать их, порой, бывает очень сложно. Существенная помощь в этом оказывается со стороны налоговых органов».









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