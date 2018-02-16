НОВОСТИ | Общество







16.02.2018 18:44 В Туле «синхронизировали» светофоры "Вести-Тула"





| фото |



Как сообщил заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…в прошлом году было заменено 14 светофоров, в этом – 6. Два из них будут оборудованы звуковым сигналом для слабовидящих людей».

В Туле завершились работы по синхронизации светофоров на пересечении улиц Пролетарской с улицами Карла Маркса, Епифанской и Чапаева. Это одна из самых сложных, в плане движения, улиц города. Раньше автомобилистам миновать ее без пробок было крайне проблематично. На данный момент работа светофоров налажена. В планах работы на въезде в Заречье и отрезок дороги от улицы 9 мая до Зеленстроя.Как сообщил заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…в прошлом году было заменено 14 светофоров, в этом – 6. Два из них будут оборудованы звуковым сигналом для слабовидящих людей».





br>



br>

Читать @gtrktula

















