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НОВОСТИ | Общество



16.02.2018 18:31 Первомайский интернат полвека дарит людям доброту и заботу
Елена Панова



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Светлана с детства прикована к инвалидному креслу. Своих родителей она никогда не знала. 13 лет прожила в детском доме. А два года назад попала в Первомайский интернат. Она говорит, особо ни на что не надеялась, и никогда не предполагала, что встретит любовь. С Максимом они переписывались, а теперь он приехал к девушке в гости. «Познакомилась с Максимом, переписывались. Решила его напугать, написала, что я колясочница. А он не испугался», рассказывает Светлана Илюхина.

У жителей Первомайского интерната судьбы разные. Объединяет одно, что оказались они здесь. Почти у всех есть родственники. Многих навещают, пишут письма. Но жить продолжают раздельно. Светлана Дмитриевна работала педагогом, у нее есть дочь, двое внуков и правнук. «Здесь, конечно, хорошо. – Говорит Светлана Оводова. – Но дома было бы лучше. Наверное, детей неправильно воспитывала».

Для каждого в интернате жизнь разделена на до и после. Но после – не означает безысходность. Так получилось у Лидии Ивановны. Здесь она встретила свою любовь. Как сама говорит, единственную и настоящую. Эту песню, слова и музыку Любовь Храмовичева написала сама. Она – пианистка. Получила травму и лишилась кистей рук. Уже в интернате она нашла в себе силы вновь сесть за фортепиано. Ведь несмотря ни на что жизнь не останавливается.




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