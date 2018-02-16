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16.02.2018 17:35 Тульские спасатели успешно ликвидировали последствия «аварии» на железной дороге "Вести-Тула"





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Таким образом, подразделения МЧС отработали оказание первой помощи пострадавшим, работу по ликвидации техногенной катастрофы и взаимодействие со специальными службами Российских железных дорог. Условная авария была успешно ликвидирована за отведенное на это время.



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Тульские спасатели отработали ликвидацию масштабной аварии на железнодорожном транспорте. По легенде прошедших сегодня в областной столице учений с рельсов сошли сразу несколько вагонов пассажирского поезда.Таким образом, подразделения МЧС отработали оказание первой помощи пострадавшим, работу по ликвидации техногенной катастрофы и взаимодействие со специальными службами Российских железных дорог. Условная авария была успешно ликвидирована за отведенное на это время.br>

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