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16.02.2018 16:53 На трассе «Дон» произошло ДТП со смертельным исходом "Вести-Тула"





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Накануне на 27-м километре автодороги «Алексин-Першино» Daewoo Matiz съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.



На 1-м километре автодороги «Кольцово-Мордовка» в Ефремовском районе столкнулись два автотранспортных средства: ГАЗ и Chevrolet Aveo. Пострадали и были доставлены в больницу мужчина-водитель иномарки и его пассажир, 13-летняя девочка.

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Сегодня в половине шестого утра в Венёвском районе на 192 км трассы М-4 «Дон» столкнулись грузовой автомобиль MAN и Kia Spectra. В результате пассажир иномарки погиб.Накануне на 27-м километре автодороги «Алексин-Першино» Daewoo Matiz съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.На 1-м километре автодороги «Кольцово-Мордовка» в Ефремовском районе столкнулись два автотранспортных средства: ГАЗ и Chevrolet Aveo. Пострадали и были доставлены в больницу мужчина-водитель иномарки и его пассажир, 13-летняя девочка.br>

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