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16.02.2018 15:15 Тульский ТЮЗ представит зрителям спектакль-хоррор Вести-Тула





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«Мы решили показать ту сторону творчества Тургенева, которая обычно несколько скрыта, - говорит художественный руководитель Театра юного зрителя Владимир Шинкарёв. – Обычно Тургенев – певец русской природы, женской красоты. Здесь же ребята в ночном рассказывают страшилки. Этот спектакль у нас хоррор».



Ужасы, мистика и захватывающие повороты. Именно так в нескольких словах можно описать премьеру нового спектакля «Бежин луг» в ТЮЗе, которая сегодня состоится в рамках фестиваля «Тургенев сегодня». Постановка рассказывает о том, как главный герой во время охоты случайно набредает на обрыв, в котором рядом с костром коротают ночь мальчишки, пасущие лошадей. Ребята рассказывают друг другу жуткие истории, навевающие страх не только на главного героя, но и на самых искушенных зрителей.«Мы решили показать ту сторону творчества Тургенева, которая обычно несколько скрыта, - говорит художественный руководитель Театра юного зрителя Владимир Шинкарёв. – Обычно Тургенев – певец русской природы, женской красоты. Здесь же ребята в ночном рассказывают страшилки. Этот спектакль у нас хоррор».







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