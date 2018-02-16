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16.02.2018 14:57 Туляков, которым задерживают выплаты, ждут в Следственном комитете Вести-Тула





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Прием с 15 до 18 часов в здании СУ СК на улице Свободы, 32 будет осуществляться по вопросам, касающимся невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36-34-98 и 55-48-22. Предварительная запись обязательна!



В понедельник, 19 февраля в Туле пройдет совместный прием граждан руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Александром Стариковым и руководителем Государственной инспекции труда – Главным государственным инспектором труда в Тульской области Сергеем Васиным.Прием с 15 до 18 часов в здании СУ СК на улице Свободы, 32 будет осуществляться по вопросам, касающимся невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36-34-98 и 55-48-22. Предварительная запись обязательна!

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