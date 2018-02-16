НОВОСТИ | Общество







16.02.2018 14:36 Роспотребнадзор забраковал почти 9 тонн фруктов и овощей в тульских магазинах Вести-Тула





| фото |



По результатам проверок забраковано и снято с реализации 663 партии овощной продукции и фруктов объемом 8627 кг. Наибольший объем продукции забракован в сетевых магазинах «Пятерочка», «Дикси», гипермаркетах «Глобус» и «Лента», а также в оптовых организациях торговли. Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения и другое.



Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. При выборе плодоовощной продукции рекомендуется обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку. Работа по данному направлению деятельности продолжается.



В 2017 году сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверено 318 объектов торговли. Отобран и исследован 371 образец продукции отечественного и импортного производства. Возбуждено 236 дел об административном правонарушении.По результатам проверок забраковано и снято с реализации 663 партии овощной продукции и фруктов объемом 8627 кг. Наибольший объем продукции забракован в сетевых магазинах «Пятерочка», «Дикси», гипермаркетах «Глобус» и «Лента», а также в оптовых организациях торговли. Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения и другое.Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. При выборе плодоовощной продукции рекомендуется обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку. Работа по данному направлению деятельности продолжается.

Читать @gtrktula

















