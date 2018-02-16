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16.02.2018 14:24 Ярмарка фермерской продукции у ГКЗ начала работать по новому графику Вести-Тула





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Здесь можно приобрести молочную и мясную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия коллективных фермерских хозяйств, переработчиков и производителей нашего региона.









В Туле вновь работает ярмарка фермерской продукции на площадке у Городского концертного зала. После изменения режима работы торговля теперь здесь проходит со среды по пятницу, с 9 до 18 часов.Здесь можно приобрести молочную и мясную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия коллективных фермерских хозяйств, переработчиков и производителей нашего региона.

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