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16.02.2018 13:47 Для школьников из разных регионов в Туле устроили квест по истории Красной Армии Вести-Тула





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«Когда расшифровали текст песни, то, конечно, для настроения эту песню надо дружно исполнить», - рассказала методист Тульского военно-исторического музея Ирина Игнатова.



Всего в Тульском военно-историческом музее школьники прошли пять испытаний. Кроме этого, они посетили Краеведческий музей, Музей оружия и другие исторические места оружейной столицы. Организатором форума уже четвертый год выступает центр образования №25.



По словам заместителя директора по воспитательной работе ЦО №25 г. Тулы Натальи Леонтьевой, «мы все считаем, что это важное и нужное дело. Здесь ребята, прежде всего, открывают самих себя, учатся дружить, действовать командой, открывают новое в истории своей Родины, города, страны».



В Туле прошёл IV патриотический форум «Виват, Россия!», в котором приняли участие порядка трехсот школьников из Тулы, Москвы, Свердловской области и Вологды. В программу форума вошел квест Тульского военно-исторического музея «Несокрушимая и легендарная». Ребята ответили на вопросы по истории Красной Армии, научились работать с картами, оказывать первую помощь и даже переводить код, составленный по азбуке Морзе, в текст.«Когда расшифровали текст песни, то, конечно, для настроения эту песню надо дружно исполнить», - рассказала методист Тульского военно-исторического музея Ирина Игнатова.Всего в Тульском военно-историческом музее школьники прошли пять испытаний. Кроме этого, они посетили Краеведческий музей, Музей оружия и другие исторические места оружейной столицы. Организатором форума уже четвертый год выступает центр образования №25.По словам заместителя директора по воспитательной работе ЦО №25 г. Тулы Натальи Леонтьевой, «мы все считаем, что это важное и нужное дело. Здесь ребята, прежде всего, открывают самих себя, учатся дружить, действовать командой, открывают новое в истории своей Родины, города, страны».







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