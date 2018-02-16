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НОВОСТИ | Общество



16.02.2018 13:47 Для школьников из разных регионов в Туле устроили квест по истории Красной Армии
Вести-Тула

Для школьников из разных регионов в Туле устроили квест по истории Красной Армии

| фото |
В Туле прошёл IV патриотический форум «Виват, Россия!», в котором приняли участие порядка трехсот школьников из Тулы, Москвы, Свердловской области и Вологды. В программу форума вошел квест Тульского военно-исторического музея «Несокрушимая и легендарная». Ребята ответили на вопросы по истории Красной Армии, научились работать с картами, оказывать первую помощь и даже переводить код, составленный по азбуке Морзе, в текст.

«Когда расшифровали текст песни, то, конечно, для настроения эту песню надо дружно исполнить», - рассказала методист Тульского военно-исторического музея Ирина Игнатова.

Всего в Тульском военно-историческом музее школьники прошли пять испытаний. Кроме этого, они посетили Краеведческий музей, Музей оружия и другие исторические места оружейной столицы. Организатором форума уже четвертый год выступает центр образования №25.

По словам заместителя директора по воспитательной работе ЦО №25 г. Тулы Натальи Леонтьевой, «мы все считаем, что это важное и нужное дело. Здесь ребята, прежде всего, открывают самих себя, учатся дружить, действовать командой, открывают новое в истории своей Родины, города, страны».
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