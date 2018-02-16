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16.02.2018 13:15 Китайские и вьетнамские студенты ТулГУ встретят Новый год вместе Вести-Тула





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Новый год в азиатских странах - семейное торжество. Поэтому вьетнамские и китайские студенты в Туле будут отмечать праздник вместе, создавая атмосферу единения, которая сейчас наполняет их родину. В этом им помогут определенные атрибуты, которые используют для украшения домов в их странах. В России восточный Новый год наступит сегодня в 18.13 по московскому времени.



Во всем мире жители Восточной Азии встречают 4716-й новый год по восточному календарю. И китайские, и вьетнамские студенты из ТулГУ не являются исключением. Этот праздник считается одним из главных в Восточной Азии и имеет тысячелетнюю историю. Празднование длится в течение 15 дней, поэтому и готовятся к нему жители Востока основательно. В том числе заранее начинают делать традиционные блюда.Новый год в азиатских странах - семейное торжество. Поэтому вьетнамские и китайские студенты в Туле будут отмечать праздник вместе, создавая атмосферу единения, которая сейчас наполняет их родину. В этом им помогут определенные атрибуты, которые используют для украшения домов в их странах. В России восточный Новый год наступит сегодня в 18.13 по московскому времени.







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