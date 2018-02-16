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16.02.2018 12:59 Три пары, победившие в акции «СелфиВЫБОР71», отправятся в ресторан Вести-Тула





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Но не стоит унывать и тем, кто не стал победителем в этот раз. У туляков в возрасте от 18 до 35 лет, знающих толк в хештэгах и лайках, еще есть возможность показать себя. В ближайшее время в рамках акции пройдут конкурсы, приуроченные к праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день и День Космонавтики. Главный этап состоится 18 марта - в День воссоединения Крыма с Россией, в котором участники посоревнуются за 15 гаджетов.



«Выложили фотографию и в Инстаграме, и ВКонтакте, везде, где только можно. И удача улыбнулась нам, мы первый раз выиграли. Спасибо большое, что есть такие конкурсы», - рассказали победители Анна Маркова и Максим Жуков.



Определились первые победители региональной акции «СелфиВЫБОР71». Ими стали три пары, проявившие оригинальность при создании тематических селфи-портретов на День Святого Валентина. Они получили по сертификату в один из ресторанов региональной столицы на 5000 рублей.Но не стоит унывать и тем, кто не стал победителем в этот раз. У туляков в возрасте от 18 до 35 лет, знающих толк в хештэгах и лайках, еще есть возможность показать себя. В ближайшее время в рамках акции пройдут конкурсы, приуроченные к праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день и День Космонавтики. Главный этап состоится 18 марта - в День воссоединения Крыма с Россией, в котором участники посоревнуются за 15 гаджетов.«Выложили фотографию и в Инстаграме, и ВКонтакте, везде, где только можно. И удача улыбнулась нам, мы первый раз выиграли. Спасибо большое, что есть такие конкурсы», - рассказали победители Анна Маркова и Максим Жуков.





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