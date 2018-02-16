Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Экономика



16.02.2018 12:50 Дюмин и Медведев обсудили реализацию инфраструктурной ипотеки в Тульской области
Вести-Тула

Дюмин и Медведев обсудили реализацию инфраструктурной ипотеки в Тульской области

| фото |
Десять новых инвесторов для Тульской области, и это только за первый день работы. На Российском инвестиционном форуме в Сочи продолжается работа по подписанию соглашений о сотрудничестве. По предварительным оценкам общая сумма инвестиций, которая придет в область, порядка 30 миллиардов рублей, а кроме прочего это еще и около двух тысяч новых рабочих мест.

Глава региона Алексей Дюмин поделился с главой правительства Дмитрием Медведевым планом по преображению центра Тулы - проектом «Тульская набережная», и премьер инициативу поддержал. Федеральная помощь пригодится региону по многим масштабным проектам.

Как рассказал Алексей Дюмин, «мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем новую форму поддержки, которая будет в пилотном проекте реализована на территории Тульской области - инфраструктурная ипотека. Она направлена на строительство нового объекта - объездной дороги Новомосковска. Это та дорога, которая проходит от крупных предприятий «Еврохим», «Проктер энд Гэмбл». Она создает массу неудобств жителям в Новомосковске. И этот проект нацелен на то, чтобы вывести потоки грузового транспорта с этих промышленных предприятий из города».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .