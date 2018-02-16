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16.02.2018 12:50 Дюмин и Медведев обсудили реализацию инфраструктурной ипотеки в Тульской области Вести-Тула





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Глава региона Алексей Дюмин поделился с главой правительства Дмитрием Медведевым планом по преображению центра Тулы - проектом «Тульская набережная», и премьер инициативу поддержал. Федеральная помощь пригодится региону по многим масштабным проектам.



Как рассказал Алексей Дюмин, «мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем новую форму поддержки, которая будет в пилотном проекте реализована на территории Тульской области - инфраструктурная ипотека. Она направлена на строительство нового объекта - объездной дороги Новомосковска. Это та дорога, которая проходит от крупных предприятий «Еврохим», «Проктер энд Гэмбл». Она создает массу неудобств жителям в Новомосковске. И этот проект нацелен на то, чтобы вывести потоки грузового транспорта с этих промышленных предприятий из города».



Десять новых инвесторов для Тульской области, и это только за первый день работы. На Российском инвестиционном форуме в Сочи продолжается работа по подписанию соглашений о сотрудничестве. По предварительным оценкам общая сумма инвестиций, которая придет в область, порядка 30 миллиардов рублей, а кроме прочего это еще и около двух тысяч новых рабочих мест.Глава региона Алексей Дюмин поделился с главой правительства Дмитрием Медведевым планом по преображению центра Тулы - проектом «Тульская набережная», и премьер инициативу поддержал. Федеральная помощь пригодится региону по многим масштабным проектам.Как рассказал Алексей Дюмин, «мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем новую форму поддержки, которая будет в пилотном проекте реализована на территории Тульской области - инфраструктурная ипотека. Она направлена на строительство нового объекта - объездной дороги Новомосковска. Это та дорога, которая проходит от крупных предприятий «Еврохим», «Проктер энд Гэмбл». Она создает массу неудобств жителям в Новомосковске. И этот проект нацелен на то, чтобы вывести потоки грузового транспорта с этих промышленных предприятий из города».







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