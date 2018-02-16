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16.02.2018 12:13 Новомосковская школьница выиграла грант для подготовки волонтёров к работе с инвалидами София Гафарова





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«Скольким людям нужна помощь! Это и дети, которым не хватает внимания, и дети-инвалиды. В наше время их не считают за обычных детей, а ведь они такие же», - говорит ученица школы №17 Новомосковска, председатель Детского общественного совета при уполномоченом по павам ребенка в Тульской области Виктория Кузьмина.



Причем разрабатывался проект весьма необычно. Помогал школьнице волонтер из Москвы и посредством общения в сети. А отозвался, потому что сам прикован к инвалидному креслу и понимает проблему изнутри. И ребятам поверили, отдав победу в номинации «Забота и внимание» Всероссийского конкурса «Хочу делать добро», который проводился в рамках грантовой системы Федерального агентства по делам молодежи. Полученный грант даст возможность запустить систему подготовки добровольцев, желающих и умеющих помогать людям с ограничениями в здоровье.



По словам директора школы №17 Андрея Тарасова, «с её подачи у нас появилось волонтерское движение по работе старшеклассников с детьми. Думаю, что этот опыт можно будет распространять и на уровень муниципалитета».



Вика - председатель Детского общественного совета Тульской области. Ездить на встречи по нескольку раз в неделю за полсотни километров для нее не проблема. «Вика – герой нашего времени, но она скромный человек. Она из тех людей, которые не много говорят, но много делают», - считает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.



Сейчас Виктория одержима разработкой проекта «Спасибо, что есть» чтобы научить людей быть благодарными, замечать добро и позитив. А чтобы привлечь молодежь - запустить акцию в соцсети. Наша Вика - выпускница в школе, отличница и идет на золотую медаль.



Сама о волонтерстве Вика узнала всего два года назад, когда познакомилась с ребятами из профильного центра «Движение», и сразу же загорелась идеей придумать что-то свое. Так спустя год появился проект «Школа Доброй Воли», с помощью которого 17-летняя девушка смело заявляет о слабом развитии социального волонтерства в отношении детей и инвалидов.«Скольким людям нужна помощь! Это и дети, которым не хватает внимания, и дети-инвалиды. В наше время их не считают за обычных детей, а ведь они такие же», - говорит ученица школы №17 Новомосковска, председатель Детского общественного совета при уполномоченом по павам ребенка в Тульской области Виктория Кузьмина.Причем разрабатывался проект весьма необычно. Помогал школьнице волонтер из Москвы и посредством общения в сети. А отозвался, потому что сам прикован к инвалидному креслу и понимает проблему изнутри. И ребятам поверили, отдав победу в номинации «Забота и внимание» Всероссийского конкурса «Хочу делать добро», который проводился в рамках грантовой системы Федерального агентства по делам молодежи. Полученный грант даст возможность запустить систему подготовки добровольцев, желающих и умеющих помогать людям с ограничениями в здоровье.По словам директора школы №17 Андрея Тарасова, «с её подачи у нас появилось волонтерское движение по работе старшеклассников с детьми. Думаю, что этот опыт можно будет распространять и на уровень муниципалитета».Вика - председатель Детского общественного совета Тульской области. Ездить на встречи по нескольку раз в неделю за полсотни километров для нее не проблема. «Вика – герой нашего времени, но она скромный человек. Она из тех людей, которые не много говорят, но много делают», - считает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.Сейчас Виктория одержима разработкой проекта «Спасибо, что есть» чтобы научить людей быть благодарными, замечать добро и позитив. А чтобы привлечь молодежь - запустить акцию в соцсети. Наша Вика - выпускница в школе, отличница и идет на золотую медаль.





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