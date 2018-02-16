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16.02.2018 11:49 Туляки поделились первыми впечатлениями от фильма «Лёд» Алина Фурсенко





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Что теперь? Вернуться к перспективному партнёру или выбрать сомнительный вариант – поставить хоккеиста на фигурные коньки? Сценарий фильма во многом опирается на реальные истории. Под прицелами сотен камер на Олимпиаде произошло падение олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. А у Елены Бережной и вовсе история была созвучна фильму «Лёд».



У молодой тульской пары Анастасии Родионовой и Глеба Чернышова пока больших испытаний не было, но и им не всегда просто вместе. «По характеру мы, в принципе, одинаковые, пока не сделаем элемент – не отстанем от него. Но ругаемся почти каждый день», - рассказывает Анастасия.



По словам тренера по фигурному катанию Владимира Измагилова, «есть примеры, когда пары распадались. Вроде бы по физическим качествам они подходят, а вот несовместимость психологическая не позволяет паре чего-то добиться».



Получится ли у кинопары добиться успеха вопреки всему или им окажется достаточно простого человеческого счастья – главную интригу раскрывать не будем. За разгадкой – в кинозал.



Получится, но легко не будет. Героиня фильма «Лёд» – фигуристка Надя, не блистательная, но способная. И, конечно, мечтает попробовать на вкус олимпийское «золото». Но из-за ошибки партнёра девушка оказывается в инвалидном кресле, и, кажется, заставить её встать может только чудо. Вот таким чудом становится хоккеист Саша.Что теперь? Вернуться к перспективному партнёру или выбрать сомнительный вариант – поставить хоккеиста на фигурные коньки? Сценарий фильма во многом опирается на реальные истории. Под прицелами сотен камер на Олимпиаде произошло падение олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. А у Елены Бережной и вовсе история была созвучна фильму «Лёд».У молодой тульской пары Анастасии Родионовой и Глеба Чернышова пока больших испытаний не было, но и им не всегда просто вместе. «По характеру мы, в принципе, одинаковые, пока не сделаем элемент – не отстанем от него. Но ругаемся почти каждый день», - рассказывает Анастасия.По словам тренера по фигурному катанию Владимира Измагилова, «есть примеры, когда пары распадались. Вроде бы по физическим качествам они подходят, а вот несовместимость психологическая не позволяет паре чего-то добиться».Получится ли у кинопары добиться успеха вопреки всему или им окажется достаточно простого человеческого счастья – главную интригу раскрывать не будем. За разгадкой – в кинозал.





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