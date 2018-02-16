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НОВОСТИ | Общество



16.02.2018 11:29 Тулякам предложат выразить свое мнение о транспортной сети
Вести-Тула

Тулякам предложат выразить свое мнение о транспортной сети

| фото |
Нужны ли городу выделенные полосы для общественного транспорта? Есть ли перспектива у тульских трамваев? И стоит ли тулякам отказаться от маршруток, заменив их большими автобусами? 18 марта туляки смогут выразить свое мнение о транспортной сети города в специально подготовленном опроснике.

Найти наиболее прозрачные формулировки, с помощью которых можно будет максимально точно узнать мнение горожан, попытались на заседании штаба в администрации Тулы. Ведь в каждом вопросе достаточно нюансов. Вот, к примеру, трамвай одни горожане считают причиной пробок, другие - заложником ситуации, ведь если бы машины не перегораживали выделенную полосу - трамвай двигался бы быстрее всего потока.

«Никто не подвергает сомнению необходимость трамваев на обособленном полотне. По улице Щегловская засека, например, реально быстрее доехать на трамвае, чем по дороге, которая в пробках. В опросе надо прописать, что наличие трамвая на обособленном полотне не подвергается сомнению», - уточнил заместитель начальника отдела надзора УГИБДД по Тульской области и Александр Рубан.

«Почему впереди трамвая не ставить видеорегистратор? Нет трамвая - пожалуйста, проезжай! Как только ты мешаешь трамваю - видеорегистратор и штраф», - предложил глава администрации тулы Евгений Авилов.
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