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НОВОСТИ | Экономика



16.02.2018 10:46 Ясногорское предприятие смогло удержать в районе сотни рабочих рук
Виталий Моторин

Ясногорское предприятие смогло удержать в районе сотни рабочих рук

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Из новолипецкого металла на этом ясногорском предприятии производят различные емкости, направляющие и короба для электроники и аппаратуры. Его продукция широко применяется в промышленности, но интересны эти производства, прежде всего, тем, что, по сути, удержали в районе сотни квалифицированных рабочих после развала Ясногорского машиностроительного завода.

«Очень много профессиональных рабочих кадров осталось без работы. Почти весь первый набор завода был именно ребят с Ясногорского машиностроительного», - рассказал начальник цеха №1 завода ИЭК «Металл-Пласт» Максим Бушняков.

Инвестиции в малые города именно в контексте их сохранения и развития - и есть тема визита в Ясногорск Сергея Харитонова. Город в полутора часах от Москвы, конечно же, испытывает колоссальное её влияние.

«К сожалению, констатирую, что часть жителей Ясногорского района вынуждена работать в соседних регионах, в том числе и Москве. Чем лучше будут обстоять дела на предприятии, чем стабильнее и эффективнее оно будет развиваться, тем большее количество местных жителей будут искать работу именно здесь», - говорит Владимир Мухин, глава администрации Ясногорского района.

Конкурировать со столицей по уровню зарплат сложно, поэтому очень важны условия труда. По словам генерального директора предприятия Романа Рындина, «страхование, медицинское обслуживание, обеды, привоз и отвоз специалистов завода служебным транспортом. Я считаю, мы успешно конкурируем».

И, благо, это не единственный пример подобных инвестиций в регионе. «Вот в Алексине чуть-чуть движение в промышленности пошло - люди перестали ездить на Калужскую макаронную фабрику, чтобы зарабатывать, - рассказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. - Впервые за три года работы у нас налог на прибыль в бюджете стал на первое место, а это показатель того, что экономика начинает работать. Нужно создать очень серьезные условия – инфраструктуру. Сейчас губернатор с правительством сформировали пакет, который заключается уже в подписании договоров».

Производить в Тульской области, а продавать во всем мире - именно это и есть конечная цель, своего рода идеал всех инвестиционных программ на территории региона.
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