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16.02.2018 09:37 Тульская область улучшила позицию в рейтинге качества жизни населения Вести-Тула





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Очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах подготовило рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Исследование строилось на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. Результаты рейтинга говорят о том, что стабилизация экономики в 2017 году благоприятно отразилась на качестве жизни в большинстве регионов.



В число лидеров по улучшению позиций в рейтинге качества жизни населения наряду с Севастополем, Хабаровским краем и Чеченской Республикой также вошла и Тульская область. Позиции данных регионов РФ в рейтинге улучшились на шесть мест.Очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах подготовило рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Исследование строилось на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. Результаты рейтинга говорят о том, что стабилизация экономики в 2017 году благоприятно отразилась на качестве жизни в большинстве регионов.

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