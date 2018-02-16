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16.02.2018 09:25 Тульский «Народный бюджет» получил спецприз в ходе Российского инвестфорума Вести-Тула





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Губернатор Алексей Дюмин поделился опытом реализации регионального проекта «Народный бюджет»: «Мы вовлекаем людей в процессы управления, в механизмы принятий решений. Критики власти с диванов выходят на улицу, включаются в процессы: они заняты благоустройством, решением вопросов с коммуникациями и другими делами. Согласно данным нашего опроса 97% жителей поддерживают «Народный бюджет», поэтому Правительством Тульской области принято решение до 2020 года ещё полтора миллиарда рублей заложить в бюджет на данный проект».



В рамках Российского инвестиционного форума состоялась сессия «Лучшие практики социально-экономического развития», где были подведены итоги второго Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны. Среди лучших был назван проект Тульской области «Народный бюджет». Сегодня этот опыт уже активно используют порядка 20 регионов страны.Губернатор Алексей Дюмин поделился опытом реализации регионального проекта «Народный бюджет»: «Мы вовлекаем людей в процессы управления, в механизмы принятий решений. Критики власти с диванов выходят на улицу, включаются в процессы: они заняты благоустройством, решением вопросов с коммуникациями и другими делами. Согласно данным нашего опроса 97% жителей поддерживают «Народный бюджет», поэтому Правительством Тульской области принято решение до 2020 года ещё полтора миллиарда рублей заложить в бюджет на данный проект».







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