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15.02.2018 18:53 Самозахват земли в Тульской области скрыть не получится Вести-Тула





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«Если кто-то думает, что участок находится на окраине населенного пункта, его никто не видит и инспектор не придет, хочу разубедить, – сообщил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев. - Современные методы дистанционного зондирования земель позволяют наблюдать за ситуацией в регионе. Все самозахваты будут отработаны планомерно и на 100%».



Самозахват по-тульски. Именно это нарушение министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев назвал одним из наиболее частых в нашем регионе. Только по Туле инициировали 138 исков по данному поводу. В 2017 году министерством так же было проведено более 600 проверок, сумма наложенных штрафов составила более пяти с половиной миллионов рублей.«Если кто-то думает, что участок находится на окраине населенного пункта, его никто не видит и инспектор не придет, хочу разубедить, – сообщил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев. - Современные методы дистанционного зондирования земель позволяют наблюдать за ситуацией в регионе. Все самозахваты будут отработаны планомерно и на 100%».





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