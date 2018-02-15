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15.02.2018 18:44 В Туле участники локальных войн встретились на митинге Вести-Тула





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У каждого из пришедших - свои воспоминания. «На базу приезжали артисты, в том числе Кобзон. Ранение, когда несколько гранат попало в боевую машину. Служба есть служба, война есть война», - говорит Валерий Клепиков.



«Это дни моей молодости, дни, когда завязывалась настоящая дружба. Эти годы я вспоминаю с трепетом и душевной теплотой», - рассказал Николай Мошкин.



В этот день они откладывают свои дела и приходят к памятнику тулякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. Многие из участников митинга прошли Афганскую войну. 15 февраля 1989 года считается окончательным днем вывода советского контингента с территории Афганистана. На митинге были озвучены имена погибших туляков. Некоторые фамилии увековечены на мраморных плитах мемориала.У каждого из пришедших - свои воспоминания. «На базу приезжали артисты, в том числе Кобзон. Ранение, когда несколько гранат попало в боевую машину. Служба есть служба, война есть война», - говорит Валерий Клепиков.«Это дни моей молодости, дни, когда завязывалась настоящая дружба. Эти годы я вспоминаю с трепетом и душевной теплотой», - рассказал Николай Мошкин.





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