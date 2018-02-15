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НОВОСТИ | Общество



15.02.2018 18:33 Дмитрий Медведев отметил значимость проекта «Тульская набережная»
Вести-Тула

Дмитрий Медведев отметил значимость проекта «Тульская набережная»

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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи посетил стенд Тульской области. Губернатор области Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о реализации проекта «Тульская набережная», который предполагает благоустройство набережной Упы и создание вокруг неё единого историко-культурного пространства для туляков и гостей города.

В свою очередь Дмитрий Медведев отметил значимость проекта для Тулы, в частности – создание прогулочной зоны вдоль исторического квартала города.

И сегодня же в Сочи состоялась сессия «Новая региональная политика – преемственность или перемены». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, представители крупного бизнеса, руководители регионов.

Выступая на сессии, Алексей Дюмин остановился на практике разработки долгосрочных планов развития регионов: «У нас созданы общественные советы, которые включены в процесс управления областью в пределах компетенции. Общественные советы нас корректируют в плане решения социально-экономических задач, которые мы выстроили на пять лет. Советы могут поменять местами задачи в плане».
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