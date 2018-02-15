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15.02.2018 17:17 Туляки первыми в стране получат светящиеся пакеты Вести-Тула





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Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Тульской области Татьяна Петрик рассказала, что «если наши юные участники дорожного движения, как правило, имеют светоотражающие элементы на рюкзаках, на одежде, то взрослые неохотно их приобретают. Главная идея в том, что пакеты могут использоваться в магазинах – тогда граждане по умолчанию будут находиться со светоотражающими элементами».



Тулякам теперь будут раздавать светящиеся пакеты. Инициативу проявило Управление ГИБДД по Тульской области на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. Речь идет об особых полиэтиленовых пакетах со светоотражающими вставками. С их помощью жители будут более заметны на дорогах, благодаря чему должно сократиться количество аварий с пешеходами. Оригинальный и полезный предмет жители нашего региона получат первыми в стране.Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Тульской области Татьяна Петрик рассказала, что «если наши юные участники дорожного движения, как правило, имеют светоотражающие элементы на рюкзаках, на одежде, то взрослые неохотно их приобретают. Главная идея в том, что пакеты могут использоваться в магазинах – тогда граждане по умолчанию будут находиться со светоотражающими элементами».





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