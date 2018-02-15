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15.02.2018 14:56 Музей «Тульские древности» начнёт новый курс лекций с рассказа о кремне Вести-Тула





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А дальше, вплоть до летних каникул, в программе - интереснейшие темы, иллюстрацией которых станут широко известные и самые свежие находки тульских археологов. Сегодня время встречи - 17 часов.



Музей «Тульские древности» открывает новый лекционный курс. Сегодня речь пойдет о кремневой индустрии, от ручного руила до «кременья фузейного». Посетителям представят историю добычи, обработки и использования кремня на территории Тульского региона, начиная с эпохи среднего палеолита - времени появления в наших краях первых орудий из кремня, изготовленных древним человеком.А дальше, вплоть до летних каникул, в программе - интереснейшие темы, иллюстрацией которых станут широко известные и самые свежие находки тульских археологов. Сегодня время встречи - 17 часов.

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