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|15.02.2018 14:56 Музей «Тульские древности» начнёт новый курс лекций с рассказа о кремне
|Вести-Тула
Музей «Тульские древности» открывает новый лекционный курс. Сегодня речь пойдет о кремневой индустрии, от ручного руила до «кременья фузейного». Посетителям представят историю добычи, обработки и использования кремня на территории Тульского региона, начиная с эпохи среднего палеолита - времени появления в наших краях первых орудий из кремня, изготовленных древним человеком.
А дальше, вплоть до летних каникул, в программе - интереснейшие темы, иллюстрацией которых станут широко известные и самые свежие находки тульских археологов. Сегодня время встречи - 17 часов.
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