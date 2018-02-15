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НОВОСТИ | Экономика



15.02.2018 12:51 На инвестфоруме в Сочи тульская делегация подписала ряд соглашений
Вести-Тула

На инвестфоруме в Сочи тульская делегация подписала ряд соглашений

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Cегодня в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. В нем примет участие делегация Тульской области, которую возглавляет губернатор Алексей Дюмин. Планируется, что на полях форума глава региона проведет несколько деловых встреч, примет участие в церемониях подписания ряда соглашений о реализации инвестиционных проектов в Тульской области и о межрегиональном сотрудничестве.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «в этом году на Сочинском форуме у тульской делегации обширная программа. Она гораздо масштабнее, чем на форумах 2016 и 2017 годов. Алексей Геннадьевич Дюмин будет принимать участие в важных панельных дискуссиях, ожидается выступление на сессии по инфраструктурной ипотеке - это новый механизм для реализации крупных инвестиционных проектов. Тульская область стала пилотным регионом. Запланировано участие в нескольких сессиях, которые посвящены лучшим практикам социально-экономического развития. Тула номинирована в двух премиях. Ожидается более 10 подписаний инвестиционных соглашений – есть и новые компании, и те, которые уже давно работают в регионе. Ожидается подписание соглашений с двумя новыми резидентами особой экономической зоны «Узловая», крупное соглашение в сельском хозяйстве».

В рамках форума в Сочи уже подписан ряд соглашений. В частности, соглашение между правительством Тульской области и «Тульским обувным предприятием». Реализация этого проекта предполагает вложение более полутора миллиардов рублей. При этом будет создано более 500 новых рабочих мест.

Также глава региона с руководством «Тульского хлебокомбината» подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о реализации инвестиционных проектов на сумму 2,5 миллиарда рублей и создание 520 рабочих мест. Заключен и ряд других договоров.
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