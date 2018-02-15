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15.02.2018 12:40 Каждый может решить, кому доверить управление страной Алексей Ерёмин





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Материалы на региональных теле- и радиоканалах будут размещаться с 19 февраля по 16 марта. В том числе и на ресурсах ГТРК «Тула» - каналах «Россия 1», «Россия 24», «Радио России» и «Вести ФМ». Площадки нашей телерадиокомпании предоставляют максимально возможные объёмы времени для кандидатов: 510 минут на телевидении и столько же на радио. Представители кандидатов, в свою очередь, продолжают активную подготовку ко дню голосования. Зачем идти на выборы? Каждый для себя отвечает на этот вопрос.



Доверенное лицо кандидата в Президенты Григория Явлинского Владимир Дорохов: «Это уникальный момент, когда человек может высказать своё мнение по отношению к действующей власти. Тем более, если люди чем-то недовольны – уровнем жизни, политикой – нужно обязательно приходить, чтобы дать сигнал власти. Даже если считаете, что результат выборов предопределён, есть сотни случаев в истории, когда при массовой явке результаты менялись».



Уполномоченный представитель кандидата в Президенты Владимира Жириновского Илья Киндеев: «Огромное количество времени, денег тратится на это всё. Естественно, это важнейший переломный момент для государства, потому что он определяет дальнейшую судьбу страны на ближайшие пять лет».



А в штабе общественной поддержки Владимира Путина побывала доверенное лицо кандидата - певица Зара. Обращаясь к молодым людям, присутствующим на встрече, она подчеркнула, что будущее зависит именно от них. В ходе общения с тульской молодёжью певица ответила на целый ряд вопросов, а ещё спела для всех собравшихся.



Певица, доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина Зара (Зарифа Мгоян): «Я хочу, чтобы наша молодёжь понимала, что в данный момент они творят историю. Хочу, чтобы каждый их голос был услышан. Они – наше будущее. Я призываю всех прийти 18 числа и отдать свой голос тому кандидату, которому вы доверяете».



Студент Тульского Государственного университета Евгений Гришин: «Это будет мой первый выбор. Если мы будем активно проявлять свою гражданскую позицию, это отразится не только на локальном уровне региона, но и на уровне страны в целом».



Михаил Пятикопов: «На выборы нужно идти каждому гражданину РФ – тому, кому небезразлична судьба своей страны. Опираясь именно на такие взгляды, я и пойду на выборы».



О праве голосовать 18 марта не по месту своей постоянной прописки уже заявили более полутысячи туляков. Эта услуга оказалась весьма популярна.



Знакомьтесь, Король из «Царевны-несмеяны», министр Абаж из «Королевства кривых зеркал», а в жизни актёр Денис Казаков. Он уже точно знает, что сцена, на которой он будет выступать 18 марта, от его избирательного участка находится далеко, потому и пришел в МФЦ.



«Я буду на гастролях, но каждые выборы Президента обязательно хожу и оставляю свой голос», - говорит артист Тульского театра юного зрителя Денис Казаков. На руки Денису выдали вот такой талон, с которым он придёт на выборы уже по новому адресу.



«Россия в моём сердце» - этот олимпийский девиз российской сборной стал уже больше, чем просто спортивный лозунг. Эта фраза живёт в наших сердцах. Чтобы она не оставалась просто фразой, 18 марта мы должны сделать свой выбор, проголосовать сердцем – от слов перейти к действиям.



В региональном Центризбиркоме прошла жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени для агитации. В ней участвовали представители зарегистрированных кандидатов на пост Президента страны и политических партий в нашем регионе.Материалы на региональных теле- и радиоканалах будут размещаться с 19 февраля по 16 марта. В том числе и на ресурсах ГТРК «Тула» - каналах «Россия 1», «Россия 24», «Радио России» и «Вести ФМ». Площадки нашей телерадиокомпании предоставляют максимально возможные объёмы времени для кандидатов: 510 минут на телевидении и столько же на радио. Представители кандидатов, в свою очередь, продолжают активную подготовку ко дню голосования. Зачем идти на выборы? Каждый для себя отвечает на этот вопрос.Доверенное лицо кандидата в Президенты Григория Явлинского Владимир Дорохов: «Это уникальный момент, когда человек может высказать своё мнение по отношению к действующей власти. Тем более, если люди чем-то недовольны – уровнем жизни, политикой – нужно обязательно приходить, чтобы дать сигнал власти. Даже если считаете, что результат выборов предопределён, есть сотни случаев в истории, когда при массовой явке результаты менялись».Уполномоченный представитель кандидата в Президенты Владимира Жириновского Илья Киндеев: «Огромное количество времени, денег тратится на это всё. Естественно, это важнейший переломный момент для государства, потому что он определяет дальнейшую судьбу страны на ближайшие пять лет».А в штабе общественной поддержки Владимира Путина побывала доверенное лицо кандидата - певица Зара. Обращаясь к молодым людям, присутствующим на встрече, она подчеркнула, что будущее зависит именно от них. В ходе общения с тульской молодёжью певица ответила на целый ряд вопросов, а ещё спела для всех собравшихся.Певица, доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина Зара (Зарифа Мгоян): «Я хочу, чтобы наша молодёжь понимала, что в данный момент они творят историю. Хочу, чтобы каждый их голос был услышан. Они – наше будущее. Я призываю всех прийти 18 числа и отдать свой голос тому кандидату, которому вы доверяете».Студент Тульского Государственного университета Евгений Гришин: «Это будет мой первый выбор. Если мы будем активно проявлять свою гражданскую позицию, это отразится не только на локальном уровне региона, но и на уровне страны в целом».Михаил Пятикопов: «На выборы нужно идти каждому гражданину РФ – тому, кому небезразлична судьба своей страны. Опираясь именно на такие взгляды, я и пойду на выборы».О праве голосовать 18 марта не по месту своей постоянной прописки уже заявили более полутысячи туляков. Эта услуга оказалась весьма популярна.Знакомьтесь, Король из «Царевны-несмеяны», министр Абаж из «Королевства кривых зеркал», а в жизни актёр Денис Казаков. Он уже точно знает, что сцена, на которой он будет выступать 18 марта, от его избирательного участка находится далеко, потому и пришел в МФЦ.«Я буду на гастролях, но каждые выборы Президента обязательно хожу и оставляю свой голос», - говорит артист Тульского театра юного зрителя Денис Казаков. На руки Денису выдали вот такой талон, с которым он придёт на выборы уже по новому адресу.«Россия в моём сердце» - этот олимпийский девиз российской сборной стал уже больше, чем просто спортивный лозунг. Эта фраза живёт в наших сердцах. Чтобы она не оставалась просто фразой, 18 марта мы должны сделать свой выбор, проголосовать сердцем – от слов перейти к действиям.





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