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15.02.2018 11:12 В Новомосковске прошёл фестиваль спорта и искусств сельской молодёжи Вести-Тула





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В спортивной части соревнований в этом году было шесть видов программы, среди которых - перетягивание каната, лыжная гонка с элементами биатлона, шорт-трек, командная эстафета. В масленичную неделю было символичным метание валенков, причём задом наперёд. Победители определялись как в личном, так и командном зачёте.



«Деревенские всегда шустрые, они дома то с лопатой, то с ломом. Здесь они проявляют все свои лучшие качества. Самое главное то, что дети здесь общаются между собой», - рассказал главный судья соревнований Алексей Бровкин.



На этих соревнованиях нет участников из областной столицы, а только из районов региона. В Новомосковске прошёл 19-й фестиваль спорта и искусств сельской молодёжи «Русская зима-2018». 13 команд со всего региона показали свои творческие и физические способности.В спортивной части соревнований в этом году было шесть видов программы, среди которых - перетягивание каната, лыжная гонка с элементами биатлона, шорт-трек, командная эстафета. В масленичную неделю было символичным метание валенков, причём задом наперёд. Победители определялись как в личном, так и командном зачёте.«Деревенские всегда шустрые, они дома то с лопатой, то с ломом. Здесь они проявляют все свои лучшие качества. Самое главное то, что дети здесь общаются между собой», - рассказал главный судья соревнований Алексей Бровкин.





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