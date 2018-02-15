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НОВОСТИ | Общество



15.02.2018 10:57 Запашные будут дарить тулякам «Эмоции» до конца февраля
Алина Фурсенко

Запашные будут дарить тулякам «Эмоции» до конца февраля

| фото |
Прыжок, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, львы под куполом, классические горящие кольца. Да что там трюки! Огромные грациозные кошки, даже лениво перекатываясь по манежу, дают залу целую гамму эмоций: страх, удивление, восхищение. А вот что они способны испытывать сами?

«Тигры достаточно циничны в своем отношении и не сентиментальны, они эгоисты. А львы как раз в корне отличаются, львы – это прайд, это семья, один за всех и все за одного», - рассказал народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный.

У хищников своя психология, и если ее понять другом полосатый хищник, может, и не станет, но уважать начнёт. Как говорит народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный, «страх – это сигнализация, своеобразный рубеж. Он предупреждает нас, что сейчас мы будем делать что-то, что чревато травмой, смертельным исходом, и баланс на грани этого – это и есть цирк».

Цирк в представлении «Эмоции» - калейдоскоп цветов и внезапно сменяющихся настроений. Вот, скажем, кто ждет от клоунов летящего в зал топора? Топор, конечно, плюшевый. А вот акробаты семьи Трушиных сделаны будто бы из стальных пружин – в этом году они вернулись с международного циркового фестиваля в Монте Карло с главной наградой - «Золотым клоуном».

«У нас самые сложные трюки сейчас – тройное сальто на одной ходуле, сальто на фирку, полфляка на перш в прямые руки», - рассказал заслуженный артист России Сергей Трушин.

Шоу обязательно хочется увидеть еще раз. И пока на это есть время. Братья Запашные и их труппа продолжат дарить тулякам «Эмоции» до конца февраля.














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