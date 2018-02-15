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15.02.2018 10:27 Тульские десантники идут на лыжах в Рязань с опережением графика Полина Ермолаева





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Лыжный переход военных в маскхалатах стартовал 3 февраля сразу из десяти городов России. Тула, славная своими военными традициями, конечно же, не осталась в стороне от этого уникального мероприятия. Как сообщил заместитель командира 106-й Тульской дивизии ВДВ по работе с личным составом Алексей Быков, «такие акции проходят в каждом городе, по маршруту – 11 городов Тульской и Рязанской областей. Протяженность маршрута около 500 километров. Уверены, что с поставленной задачей справимся».



Не просто накатать лыжню, но и передать подрастающему поколению все то, что военнослужащие десантного полка знают не понаслышке – патриотизм, выдержка, стремление к, казалось бы, недостижимым результатам, как в физической, так и моральной подготовке настоящего мужчины. И кадры презентации их умений, действительно, вдохновляют на работу над собой.



По словам заместителя командира разведроты 106 дивизии Сергея Коротеева, «первая задача перехода – пронести по маршруту дань памяти воинам Великой Отечественной войны, которые сложили головы для продолжения нашей жизни. Прививаем молодежи любовь к родине, любовь к вооруженным силам, пропагандируем здоровый образ жизни».



После впечатляющего выступления десантники отправляются на ночевку на огромных «Уралах», украшенных символикой, но уже завтра никаких машин – только лыжи и дальний путь с верой в себя и свой страну.



Шаг за шагом по городам и весям… Сегодня очередной финиш команды из тридцати лучших, вернее, самых подготовленных представителей 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. И на этот раз десантников встречают в Кимовске.Лыжный переход военных в маскхалатах стартовал 3 февраля сразу из десяти городов России. Тула, славная своими военными традициями, конечно же, не осталась в стороне от этого уникального мероприятия. Как сообщил заместитель командира 106-й Тульской дивизии ВДВ по работе с личным составом Алексей Быков, «такие акции проходят в каждом городе, по маршруту – 11 городов Тульской и Рязанской областей. Протяженность маршрута около 500 километров. Уверены, что с поставленной задачей справимся».Не просто накатать лыжню, но и передать подрастающему поколению все то, что военнослужащие десантного полка знают не понаслышке – патриотизм, выдержка, стремление к, казалось бы, недостижимым результатам, как в физической, так и моральной подготовке настоящего мужчины. И кадры презентации их умений, действительно, вдохновляют на работу над собой.По словам заместителя командира разведроты 106 дивизии Сергея Коротеева, «первая задача перехода – пронести по маршруту дань памяти воинам Великой Отечественной войны, которые сложили головы для продолжения нашей жизни. Прививаем молодежи любовь к родине, любовь к вооруженным силам, пропагандируем здоровый образ жизни».После впечатляющего выступления десантники отправляются на ночевку на огромных «Уралах», украшенных символикой, но уже завтра никаких машин – только лыжи и дальний путь с верой в себя и свой страну.







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