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НОВОСТИ | Общество



15.02.2018 10:07 В Туле пройдут выборы мест, которые нужно благоустроить
Виталий Моторин

В Туле пройдут выборы мест, которые нужно благоустроить

| фото |
Без малого 15 тысяч квадратных метров серой плитки и деревянные ярмарочные ларьки. Это, пожалуй, все, что сейчас есть на площади перед Городским концертным залом. Картина малопривлекательная, а ведь здесь каждый день проходят тысячи туляков. Теперь это пространство попало в программу «Формирование комфортной городской среды» и вскоре, быть может, изменится.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин сообщил, что «предполагается в торце здания обустроить экопарковку, предусматривается монтаж освещения, высадка зеленых насаждений, реконструкция остановочных павильонов на улице Советской».

Впрочем, будет ли это место выглядеть именно так, а если будет, то когда, - решат туляки с помощью голосования. Помимо этой площадки в программу попали еще девять общественных пространств. Вот, к примеру, концепция развития сквера ТНИТИ, что на улице Болдина.

Кроме этих в городе есть проекты благоустройства пространства близ Московского вокзала, Молодежного бульвара, что в Заречье, и Кировского сквера в Пролетарском округе, сквера близ площади Победы и части проспекта Ленина. Из 20 заявленных изначально объектов к общему голосованию допустят 10, из них туляки и будут выбирать.

По словам Владислава Галкина, «будут бюллетени сделаны, и жители, начиная с 14 лет, смогут выразить свое желание. Общий бюджет 50 миллионов рублей, и все зависит от того, какие пространства выберут жители. Можно выбрать 5-6 небольших и недорогих, а можно 2-3 крупных».

Помимо общественных мест в этой программе участвуют еще и дворы. Из 288 заявленных в этом году благоустроят 76. Все дворы и пространства, заявки на которые поданы или будут поданы, по программе «Формирование комфортной городской среды» должны быть отремонтированы до 2022 года.













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