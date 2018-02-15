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НОВОСТИ | Общество



15.02.2018 09:30 От Экономического форума в Сочи Тульская область ждёт порядка 10 соглашений
Кира Черьевская

От Экономического форума в Сочи Тульская область ждёт порядка 10 соглашений

| фото |
В Сочи 15 февраля 2018 года начнёт работу 17-й Международный экономический форум. Все стенды были готовы уже накануне, в том числе и тульский, где, как всегда, щедро угощают чаем со знаменитыми пряниками и белевской пастилой.

На мониторе – полная информация не только о предприятиях, их достижениях, экономических кластерах, но и о том, чем живет наш регион, какие фестивали проходят, как развиваются народные промыслы, традиционные для области, и какие изменения происходят в связи с развитием новых технологий. Отдельное место занимает проект «Тульская набережная». Наша область выступает под лозунгом «Мастерская России-2018».

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «в этом году на Сочинском форуме у тульской делегации обширная программа. Она гораздо масштабнее, чем на форумах 2016 и 2017 годов».

С раннего утра уже идёт работа на площадках, проходят всевозможные дискуссии, не пустуют конференц-залы. Тульская область подпишет порядка 10 соглашений.
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