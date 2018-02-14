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14.02.2018 18:00 В Тульском музее оружия прошла презентация романа о Герое СССР, подбившем 60 танков Вести-Тула





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Отмеченный званием Герой Советского Союза, за время войны он подбил 60 танков, два раза был приговорен к расстрелу и бежал из немецкого плена. Роман написан со слов самого героя в форме былины и повествует о самоотверженности русского солдата. Мероприятие посетили школьники, студенты и юнармейцы.



«В него летели тысячи пуль, снарядов, а он был как заколдованный. Стояли 16 пушек, 15 из них разбили, а его осталась, - рассказывает автор Олег Свешников. - Он герой такого склада, из каких делали мифы на Руси, как Илья Муромец. В книге Васнецова он может быть четвертым богатырем русским».



По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «эти книги не только заставляют задуматься о том, что было, но они по крупицам сохраняют то, что может уйти с их авторами, с тем поколением, которое действительно воевало и помнит. Важно сохранить историческую преемственность, сегодня это важно как никогда».



В Тульском государственном музее оружия в рамках проекта «Диалоги с героями» презентовали роман тульского писателя и поэта Олега Свешникова «Прощание славянки». Книга основана на реальных событиях судьбы жителя Веневского района Александра Башкина.Отмеченный званием Герой Советского Союза, за время войны он подбил 60 танков, два раза был приговорен к расстрелу и бежал из немецкого плена. Роман написан со слов самого героя в форме былины и повествует о самоотверженности русского солдата. Мероприятие посетили школьники, студенты и юнармейцы.«В него летели тысячи пуль, снарядов, а он был как заколдованный. Стояли 16 пушек, 15 из них разбили, а его осталась, - рассказывает автор Олег Свешников. - Он герой такого склада, из каких делали мифы на Руси, как Илья Муромец. В книге Васнецова он может быть четвертым богатырем русским».По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «эти книги не только заставляют задуматься о том, что было, но они по крупицам сохраняют то, что может уйти с их авторами, с тем поколением, которое действительно воевало и помнит. Важно сохранить историческую преемственность, сегодня это важно как никогда».





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