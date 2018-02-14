Матвей:
Путь к жизни
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 18:00 В Тульском музее оружия прошла презентация романа о Герое СССР, подбившем 60 танков
Вести-Тула

В Тульском музее оружия прошла презентация романа о Герое СССР, подбившем 60 танков

| фото |
В Тульском государственном музее оружия в рамках проекта «Диалоги с героями» презентовали роман тульского писателя и поэта Олега Свешникова «Прощание славянки». Книга основана на реальных событиях судьбы жителя Веневского района Александра Башкина.

Отмеченный званием Герой Советского Союза, за время войны он подбил 60 танков, два раза был приговорен к расстрелу и бежал из немецкого плена. Роман написан со слов самого героя в форме былины и повествует о самоотверженности русского солдата. Мероприятие посетили школьники, студенты и юнармейцы.

«В него летели тысячи пуль, снарядов, а он был как заколдованный. Стояли 16 пушек, 15 из них разбили, а его осталась, - рассказывает автор Олег Свешников. - Он герой такого склада, из каких делали мифы на Руси, как Илья Муромец. В книге Васнецова он может быть четвертым богатырем русским».

По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «эти книги не только заставляют задуматься о том, что было, но они по крупицам сохраняют то, что может уйти с их авторами, с тем поколением, которое действительно воевало и помнит. Важно сохранить историческую преемственность, сегодня это важно как никогда».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .