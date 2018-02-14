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14.02.2018 17:03 Тульский проект «Экологическая карта» номинирован на международную премию Вести-Тула





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Данный проект был разработан в нашем регионе в прошлом году и рассказывает о том, какие у нас есть памятники природы, какие предприятия расположены на территории Тульской области, какие выбросы они осуществляют и многое-многое другое. Это большой объём актуальной информации, которая постоянно обновляется, дополняется, и с которой могут познакомиться все желающие. До 18 февраля каждый может поддержать проект Тульской области, отдав свой голос.



Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «мы уже прошли в следующий тур, сейчас важно то, как мы проголосуем. Если проект будет поддержан, то сможем претендовать на участие в финале».



Тульский проект «Экологическая карта» номинирован в международном конкурсе на премию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Это единственный проект из России в номинации «Электронная окружающая среда». Финал конкурса пройдёт с 19 по 23 марта в Женеве.Данный проект был разработан в нашем регионе в прошлом году и рассказывает о том, какие у нас есть памятники природы, какие предприятия расположены на территории Тульской области, какие выбросы они осуществляют и многое-многое другое. Это большой объём актуальной информации, которая постоянно обновляется, дополняется, и с которой могут познакомиться все желающие. До 18 февраля каждый можетТульской области, отдав свой голос.Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «мы уже прошли в следующий тур, сейчас важно то, как мы проголосуем. Если проект будет поддержан, то сможем претендовать на участие в финале».





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