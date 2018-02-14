Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 16:22 «Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ
Вести-Тула

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

| фото |
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).

В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP – камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру. «Организация видеонаблюдения за выборами Президента - это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», - говорит Вице-Президент Артемий Прокопенко.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .