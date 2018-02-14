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14.02.2018 16:22 «Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ Вести-Тула





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В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP – камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.



Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.



Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.



Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру. «Организация видеонаблюдения за выборами Президента - это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», - говорит Вице-Президент Артемий Прокопенко.



В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.



«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP – камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру. «Организация видеонаблюдения за выборами Президента - это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», - говорит Вице-Президент Артемий Прокопенко.В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

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