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НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 16:08 25 библиотек Тульской области получили в подарок комплекты книг
Вести-Тула

25 библиотек Тульской области получили в подарок комплекты книг

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14 февраля отмечают Международный день книгодарения. В рамках всероссийской акции «Дарите книги с любовью» библиотекам Тульской области преподнесли 25 комплектов новой детской и юношеской литературы. Инициатором акции выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв отметил, что «библиотеки и в крупных городах, и в малых населённых пунктах являются очагами культуры, куда идут и тянутся люди».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила всех с праздником, а также обсудила с директорами районных библиотек проблемы детского чтения и вопросы комплектования фондов. «Я очень рада за наши муниципальные библиотеки, потому что приходится всегда изыскивать средства, которых не хватает, а тут целый комплект нужных, важных книг, которыми будут пользоваться дети, подростки, молодёжь», - сказала Татьяна Рыбкина.
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