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14.02.2018 15:35 На двух тульских улицах запретят остановку и стоянку Вести-Тула





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Остановка будет запрещена на улице Вторая Трубная (на участке от Тульского рабочего полка до Болдина) и на улице Физкультурная (от Второй Трубной до Лермонтова). Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 6 марта 2018 года.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на двух улицах Советского округа будет запрещена остановка транспортных средств. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.Остановка будет запрещена на улице Вторая Трубная (на участке от Тульского рабочего полка до Болдина) и на улице Физкультурная (от Второй Трубной до Лермонтова). Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 6 марта 2018 года.

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