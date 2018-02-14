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14.02.2018 15:28 В Туле на Октябрьской пешеход попал под колёса «Форда» Вести-Тула





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В Туле на улице Октябрьской под колёса автомобиля «Форд» попал пожилой мужчина. Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.







В Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с «Ауди». Водитель первой иномарки позже обратился за медицинской помощь.В Туле на улице Октябрьской под колёса автомобиля «Форд» попал пожилой мужчина. Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

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