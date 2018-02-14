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14.02.2018 12:31 Почему нужно идти на выборы? Алексей Ерёмин





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В этом году в Тульской области намерены построить ещё более двух десятков фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы медицина на селе действительно стала доступной. «Раньше мы ездили в город, а теперь новый пункт появился – можно и на выборы идти с удовольствием», - считает жительница села Любовь Буевич.



Новомосковский юрист Вячеслав Егоров - инвалид первой группы, у молодого человека тяжёлая форма ДЦП, сложная речь и неработающие руки. Правовой неграмотностью инвалидов часто пользуются, именно поэтому, несмотря ни на что, теперь он помогает тем, кто в этом нуждается: «Я хожу на выборы, потому что мне небезразлична судьба моей страны, моей Родины! И я всегда голосовал, начиная с 18 лет».



Участвуя в выборах, каждый из нас решает, кому он хотел бы доверить управление страной. Одна из первых и самых значимых причин – это реализация права голоса. Имея его, каждый из нас получает возможность принять участие в процессе управления государством.



Лидия Николаева больше тридцати лет помогает маленьким пациентам пойти на поправку. С болью вспоминает девяностые и то, что стало с медициной в нашей стране. Сегодня она работает в одной из самых современных детских больниц города. «Хочется, чтобы всё было хорошо в стране, без эксцессов, войны. Чтобы все жили хорошо», - говорит старшая медсестра ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 города Тулы Лидия Николаева.



Что станет с нашим будущим, будущим детей, с экономикой, промышленностью – мы можем решить сами. «Если не ходить на голосование, то получается, что ты остаёшься безучастным к своей стране и выбору президента», - уверен артист Тульского театра юного зрителя Денис Казаков.



Ещё одна причина - проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании принимать участие в выборах любого плана.



Студентка ТулГУ Анна Чернышёва: «Я пойду на выборы в первый раз. Мне интересно это ощущение, когда ты можешь внести в клад в развитие нашей страны».



Студентка ТулГУ Алёна Кузина: «Появилось много досуговых центров для молодёжи. Я хочу, чтобы это всё продолжалось. Важна занятость нашей молодёжи, поэтому я буду голосовать».



Честные выборы - это выборы с максимально высокой явкой, а это ещё одна причина прийти на избирательный участок.



А ещё выборы – это интересно. В Тульском регионе стартовала масштабная акция «СелфиВЫБОР71». Она призывает к участию молодёжь, которая знает толк в хештегах и лайках.



«На выборы нужно идти обязательно! Приходите с семьями, как на праздник», - приглашает депутат Государственной Думы РФ Николай Петрунин.



Мы очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях нашей жизни. Но мы забываем, что есть такие моменты, когда каждый из нас может стать активным гражданином, может вмешаться в ту политику, которая сегодня существует в его районе, селе, доме и на улице. Эти периоды называются выборами.



Большая Тула, село Частое. Ещё несколько месяцев назад в этом чистом поле росла трава, сегодня - открыт фельдшерско-акушерский пункт. «Электрокардиограмма, гинекологическое кресло, аппарат для выявления онкологических заболеваний полости рта», - рассказывает фельдшер Валерия Колосова.В этом году в Тульской области намерены построить ещё более двух десятков фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы медицина на селе действительно стала доступной. «Раньше мы ездили в город, а теперь новый пункт появился – можно и на выборы идти с удовольствием», - считает жительница села Любовь Буевич.Новомосковский юрист Вячеслав Егоров - инвалид первой группы, у молодого человека тяжёлая форма ДЦП, сложная речь и неработающие руки. Правовой неграмотностью инвалидов часто пользуются, именно поэтому, несмотря ни на что, теперь он помогает тем, кто в этом нуждается: «Я хожу на выборы, потому что мне небезразлична судьба моей страны, моей Родины! И я всегда голосовал, начиная с 18 лет».Участвуя в выборах, каждый из нас решает, кому он хотел бы доверить управление страной. Одна из первых и самых значимых причин – это реализация права голоса. Имея его, каждый из нас получает возможность принять участие в процессе управления государством.Лидия Николаева больше тридцати лет помогает маленьким пациентам пойти на поправку. С болью вспоминает девяностые и то, что стало с медициной в нашей стране. Сегодня она работает в одной из самых современных детских больниц города. «Хочется, чтобы всё было хорошо в стране, без эксцессов, войны. Чтобы все жили хорошо», - говорит старшая медсестра ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 города Тулы Лидия Николаева.Что станет с нашим будущим, будущим детей, с экономикой, промышленностью – мы можем решить сами. «Если не ходить на голосование, то получается, что ты остаёшься безучастным к своей стране и выбору президента», - уверен артист Тульского театра юного зрителя Денис Казаков.Ещё одна причина - проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании принимать участие в выборах любого плана.Студентка ТулГУ Анна Чернышёва: «Я пойду на выборы в первый раз. Мне интересно это ощущение, когда ты можешь внести в клад в развитие нашей страны».Студентка ТулГУ Алёна Кузина: «Появилось много досуговых центров для молодёжи. Я хочу, чтобы это всё продолжалось. Важна занятость нашей молодёжи, поэтому я буду голосовать».Честные выборы - это выборы с максимально высокой явкой, а это ещё одна причина прийти на избирательный участок.А ещё выборы – это интересно. В Тульском регионе стартовала масштабная акция «СелфиВЫБОР71». Она призывает к участию молодёжь, которая знает толк в хештегах и лайках.«На выборы нужно идти обязательно! Приходите с семьями, как на праздник», - приглашает депутат Государственной Думы РФ Николай Петрунин.Мы очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях нашей жизни. Но мы забываем, что есть такие моменты, когда каждый из нас может стать активным гражданином, может вмешаться в ту политику, которая сегодня существует в его районе, селе, доме и на улице. Эти периоды называются выборами.







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