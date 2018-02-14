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НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 12:03 Более 7000 туляков выступили за возврат бездомных животных на улицы
Вести-Тула

Более 7000 туляков выступили за возврат бездомных животных в среду обитания

| фото |
Губернатор Алексей Дюмин на заседании правительства региона зачитал коллективное обращение, под которым подписались более 7000 жителей области. Туляки просят приостановить действие постановления областного правительства, которое запрещает возврат бездомных животных после вакцинации и стерилизации в среду обитания.

Зоозащитники считают, что в регионе нет условий для содержания большого количества бездомных братьев наших меньших, и опасаются (небезосновательно!), что после отлова их будут усыплять. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства - министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву в двухнедельный срок проработать этот вопрос и представить предложения. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем о новых подробностях.











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