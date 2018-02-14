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14.02.2018 11:35 Водолазы-североморцы начнут поиски самолёта тульского лётчика Бориса Сафонова Вести-Тула





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Борис Феоктистович - первый дважды Герой Советского Союза. Легендарный летчик погиб в воздушном бою в 1942 году над Баренцевым морем, прикрывая союзный конвой - караван судов, идущих к Мурманску. В работах будут участвовать представители подводных, поисково-спасательных сил, гидрогеографической службы.





В 2018 году водолазы-североморцы начнут поиски самолёта уроженца Тульской области, лётчика-истребителя Бориса Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.Борис Феоктистович - первый дважды Герой Советского Союза. Легендарный летчик погиб в воздушном бою в 1942 году над Баренцевым морем, прикрывая союзный конвой - караван судов, идущих к Мурманску. В работах будут участвовать представители подводных, поисково-спасательных сил, гидрогеографической службы.

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