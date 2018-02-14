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НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 10:23 «Этнодвор» собрал друзей на Заигрыши
Полина Ермолаева

«Этнодвор» собрал друзей на Заигрыши

| фото |
Заигрыши – значит играем! И, действительно, организаторы действа постарались на славу. Удивительно, как на относительно небольшой территории уместилось столько развлечений: площадка «Веселуха», деревянные игры, тульская кузня, конкурс «Скоровар», печка, добрый двор...

Рецептами лучшего отдыха специалисты «Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма» охотно делились в рамках семинара для сотрудников клубных учреждений муниципальных образований. «Мы их учим. Это практический семинар», - рассказала директор объединения Елена Арбекова.

Символ Масленицы - блин под горячий чай не просто с бабушкиной сковородки, а поджаренный на тлеющем пеньке!

Ну где еще современному школьнику удастся поработать пилой?! Тут же выстроилась целая очередь из желающих оставить памятный оттиски символа Масленицы на деревянных кругляшах. Немало оказалось и ценителей проводить время активно, благо наши предки оставили нам множество забав!

«Душу греет то, что у ребят есть интерес! Глаза горят, заражают своей энергией», - говорит заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Подготовились на «Этнодворе» и к главному масленичному дню – Прощеному воскресенью. Пока чучело красуется в полной безопасности, но его учесть уже неизбежно вырисовывается – в завершении недели быть огню!














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