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14.02.2018 10:09 Какова средняя стоимость блинов по тульским ценам? София Гафарова





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Самыми бюджетными будут блины со сливочным маслом. Далее по стоимости в начинку идут овощи. Например, картофель, морковь, капуста, лук. Если смешать с яйцом, будет дороже. Продавцы уверяют, что с нового года эти продукты подорожали до 30 процентов.



Как же блины, да еще для детей, без варенья, сгущенки или меда? Здесь цена за банку варьируется от 60 и выше. По популярности, несмотря на цену, покупается сметана с творогом. Продавцы утверждают, что спрос перед масленицей на них значительно растет. Зачастую еще потому, что в пост многие себе уже не позволят молочные продукты.



Ну и классика жанра к блинам в Масленицу - это икра. Сегодня цена на настоящую красную икру по-прежнему кусается, за 100 граммов - от полутысячи рублей и выше. Так что эта начинка - для настоящих гурманов.



Есть вариант - купить полуфабрикаты. Во-первых, это не совсем экономно. На ту сумму, что стоит эта упаковка, самим можно накрутить блинов раза в два больше. И во-вторых, это не совсем здоровая еда. Помимо знакомых нам продуктов здесь можно встретить и не совсем полезные компоненты.



За основу возьмем традиционный рецепт теста для блинов и рассчитаем стоимость на пол-литра молока. Итак, исходя из средней цены на ингредиенты и с учетом того, что для выпечки можно купить продукты и попроще, молоко обойдется в 20 рублей, яйца - 10 рублей, мука - 7. Растительного масла надо и в тесто, и на жарку, поэтому закладываем рублей 15. Сахар, соль стоят копейки. Итого - 58 рублей. Это на блинов 20. Вполне на один присест семье. А вот что закрутить в блины - выбор широк как душа праздника.Самыми бюджетными будут блины со сливочным маслом. Далее по стоимости в начинку идут овощи. Например, картофель, морковь, капуста, лук. Если смешать с яйцом, будет дороже. Продавцы уверяют, что с нового года эти продукты подорожали до 30 процентов.Как же блины, да еще для детей, без варенья, сгущенки или меда? Здесь цена за банку варьируется от 60 и выше. По популярности, несмотря на цену, покупается сметана с творогом. Продавцы утверждают, что спрос перед масленицей на них значительно растет. Зачастую еще потому, что в пост многие себе уже не позволят молочные продукты.Ну и классика жанра к блинам в Масленицу - это икра. Сегодня цена на настоящую красную икру по-прежнему кусается, за 100 граммов - от полутысячи рублей и выше. Так что эта начинка - для настоящих гурманов.Есть вариант - купить полуфабрикаты. Во-первых, это не совсем экономно. На ту сумму, что стоит эта упаковка, самим можно накрутить блинов раза в два больше. И во-вторых, это не совсем здоровая еда. Помимо знакомых нам продуктов здесь можно встретить и не совсем полезные компоненты.







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