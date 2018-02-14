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НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 10:09 Какова средняя стоимость блинов по тульским ценам?
София Гафарова

Блинный калькулятор

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За основу возьмем традиционный рецепт теста для блинов и рассчитаем стоимость на пол-литра молока. Итак, исходя из средней цены на ингредиенты и с учетом того, что для выпечки можно купить продукты и попроще, молоко обойдется в 20 рублей, яйца - 10 рублей, мука - 7. Растительного масла надо и в тесто, и на жарку, поэтому закладываем рублей 15. Сахар, соль стоят копейки. Итого - 58 рублей. Это на блинов 20. Вполне на один присест семье. А вот что закрутить в блины - выбор широк как душа праздника.

Самыми бюджетными будут блины со сливочным маслом. Далее по стоимости в начинку идут овощи. Например, картофель, морковь, капуста, лук. Если смешать с яйцом, будет дороже. Продавцы уверяют, что с нового года эти продукты подорожали до 30 процентов.

Как же блины, да еще для детей, без варенья, сгущенки или меда? Здесь цена за банку варьируется от 60 и выше. По популярности, несмотря на цену, покупается сметана с творогом. Продавцы утверждают, что спрос перед масленицей на них значительно растет. Зачастую еще потому, что в пост многие себе уже не позволят молочные продукты.

Ну и классика жанра к блинам в Масленицу - это икра. Сегодня цена на настоящую красную икру по-прежнему кусается, за 100 граммов - от полутысячи рублей и выше. Так что эта начинка - для настоящих гурманов.

Есть вариант - купить полуфабрикаты. Во-первых, это не совсем экономно. На ту сумму, что стоит эта упаковка, самим можно накрутить блинов раза в два больше. И во-вторых, это не совсем здоровая еда. Помимо знакомых нам продуктов здесь можно встретить и не совсем полезные компоненты.
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