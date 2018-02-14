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14.02.2018 09:50 Туляков атаковали конторы, зарабатывающие на поверке счётчиков Алексей Ерёмин





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«Нельзя первому встречному давать деньги за то, что он провел какие-то манипуляции и выдал непонятную бумагу», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.



Туляков буквально одолевают звонками и закидывают почтовые ящики угрожающей макулатурой. Валерий Смецкой поверить счётчик был не против, но верить на слово не привык и отправился в офис одной из таких фирм. «По указанному адресу данная организация не существует», - рассказал телезритель.



Вот и мы, проехали сразу по нескольким адресам таких псевдо-фирм, но ни одного реального офиса найти нам так и не удалось. В соответствии с законом, за сроками поверки счётчиков обязаны следить их владельцы. У специалиста, предлагающего подобные услуги, должна быть государственная аккредитация. А вот с ней у таких контор большие проблемы.



Обман жильцов заключается в том, что собственников квартир убеждают, что срок эксплуатации их счётчика истёк. Начальник управления по работе с юридическими лицами АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва уточнила, что «коллективная поверка в отношении отдельно взятого многоквартирного дома нецелесообразна и не предусматривается законодательством».



Таких вот контор с псевдогосударственными названиями в Туле работает несколько десятков. Разброс стоимости услуг в них от 1500 до 4000 рублей. На самом же деле поверка одного счётчика воды стоит 400 рублей.



Каждый месяц жители областной столицы обнаруживают в своих почтовых ящиках извещения о предварительной записи на поверку приборов учёта воды, оформленные как квитанции об оплате. На деле же, в большинстве случаев, под видом коммунальных служб могут действовать мошенники, которые навязывают горожанам услуги по завышенным расценкам.«Нельзя первому встречному давать деньги за то, что он провел какие-то манипуляции и выдал непонятную бумагу», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.Туляков буквально одолевают звонками и закидывают почтовые ящики угрожающей макулатурой. Валерий Смецкой поверить счётчик был не против, но верить на слово не привык и отправился в офис одной из таких фирм. «По указанному адресу данная организация не существует», - рассказал телезритель.Вот и мы, проехали сразу по нескольким адресам таких псевдо-фирм, но ни одного реального офиса найти нам так и не удалось. В соответствии с законом, за сроками поверки счётчиков обязаны следить их владельцы. У специалиста, предлагающего подобные услуги, должна быть государственная аккредитация. А вот с ней у таких контор большие проблемы.Обман жильцов заключается в том, что собственников квартир убеждают, что срок эксплуатации их счётчика истёк. Начальник управления по работе с юридическими лицами АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва уточнила, что «коллективная поверка в отношении отдельно взятого многоквартирного дома нецелесообразна и не предусматривается законодательством».Таких вот контор с псевдогосударственными названиями в Туле работает несколько десятков. Разброс стоимости услуг в них от 1500 до 4000 рублей. На самом же деле поверка одного счётчика воды стоит 400 рублей.







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