Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 09:50 Туляков атаковали конторы, зарабатывающие на поверке счётчиков
Алексей Ерёмин

Туляков атаковали конторы, зарабатывающие на поверке счётчиков

| фото |
Каждый месяц жители областной столицы обнаруживают в своих почтовых ящиках извещения о предварительной записи на поверку приборов учёта воды, оформленные как квитанции об оплате. На деле же, в большинстве случаев, под видом коммунальных служб могут действовать мошенники, которые навязывают горожанам услуги по завышенным расценкам.

«Нельзя первому встречному давать деньги за то, что он провел какие-то манипуляции и выдал непонятную бумагу», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

Туляков буквально одолевают звонками и закидывают почтовые ящики угрожающей макулатурой. Валерий Смецкой поверить счётчик был не против, но верить на слово не привык и отправился в офис одной из таких фирм. «По указанному адресу данная организация не существует», - рассказал телезритель.

Вот и мы, проехали сразу по нескольким адресам таких псевдо-фирм, но ни одного реального офиса найти нам так и не удалось. В соответствии с законом, за сроками поверки счётчиков обязаны следить их владельцы. У специалиста, предлагающего подобные услуги, должна быть государственная аккредитация. А вот с ней у таких контор большие проблемы.

Обман жильцов заключается в том, что собственников квартир убеждают, что срок эксплуатации их счётчика истёк. Начальник управления по работе с юридическими лицами АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва уточнила, что «коллективная поверка в отношении отдельно взятого многоквартирного дома нецелесообразна и не предусматривается законодательством».

Таких вот контор с псевдогосударственными названиями в Туле работает несколько десятков. Разброс стоимости услуг в них от 1500 до 4000 рублей. На самом же деле поверка одного счётчика воды стоит 400 рублей.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .