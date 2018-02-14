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НОВОСТИ | Общество



14.02.2018 09:29 Обманутые дольщики «Александровского парка» снова получили надежду
Алина Фурсенко

Обманутые дольщики «Александровского парка» снова получили надежду

| фото |
Видит око, да зуб неймет. Дом достроен, но добиться прав на купленные в нем квартиры дольщики «Александровского парка» пытаются с прошлого года. Еще две недели назад подрядчики отказывались даже взглянуть на их документы - договоры уступки и свидетельства о регистрации в Росреестре. Но на масленичной неделе принято прощаться с зимой, и лед начал таять и в этих непростых отношениях.

Как рассказал дольщик Роман Галеев, «в конце концов «Инвестиционно-строительная компания» нас признала законными дольщиками - то, чего мы собирались добиваться через суд. Акты о приемке с нами пока не подписывают пока, говорят ожидать».

С учетом того, что раньше просто закрывали двери – уже что-то, утверждают дольщики. Если опустить юридические сложности, заложниками ситуации туляки остались по сути из-за того, что новый застройщик - «Инвестиционно-строительная компания» и «НС-банк» - который выкупил у прежнего застройщика часть квартир и через коммерческие структуры продавал их, пообещали друг другу сотрудничество, но договориться не смогли. Пришлось вмешаться третейским судьям – в данном случае правительству региона.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, «была достигнута договоренность, что все квартиры в доме №3, который введен в эксплуатацию в декабре прошлого года, квартиры будут переданы дольщикам, а также банк подключится к финансовой поддержке застройщика для завершения строительства двух других корпусов. Также в правительстве прорабатывается возможность компенсации понесенных затрат застройщику по завершению всех работ. У нас есть действующий закон, который позволяет предоставить застройщику, который принял участие в решении проблем дольщиков, земельный участок без торгов».
Сергей Егоров заместитель губернатора Тульской области.

Судя по тому, что тропинка к детской площадке еще не протоптана, дом этот пока малообитаем. Юристам еще потребуется некоторое время, чтобы привести в порядок документы в этой непростой истории, но люди получили долгожданный статус законных дольщиков и теперь надеются, что рано или поздно получат и ключи.

Что же касается других неприятных историй на ту же тему - девяти домов, которые строила компания «СУ 155», над ними, вроде бы, тоже рассеиваются тучи. Все многоэтажки достроены, и, по оптимистичному прогнозу региональных властей, в марте жители могут начать обживаться, делать ремонт и забыть свой статус «обманутых дольщиков».














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