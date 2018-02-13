НОВОСТИ | Общество







13.02.2018 19:06 Туляки увидят картины, которые никогда не выставлялись Вести-Тула





| фото |



Творчеству художников этого времени было свойственно влечение к поиску абсолютно новых выразительных средств живописи, в чем туляки могут убедиться, глядя на работы, каждая из которых расскажет свою историю.



Заведующая отделом русского и западноевропейского искусства Тульского областного художественного музея Зоя Скопинцева рассказала о картине «Московский извозчик»: «Московский извозчик – это определённый человек, которого художник знал. Он всегда дежурил у консерватории на Большой Никитской. Возил профессоров, певцов, пил чай в трактире напротив. Художник его пригласил позировать».



Выставка с необычной концепцией и названием «Давно не виделись» открылась в Тульском областном художественном музее. В экспозиции представлены редчайшие, недавно отреставрированные полотна русских художников конца XIX- начала XX веков, которые до этого, по определенным причинам, никогда нигде не выставлялись.Творчеству художников этого времени было свойственно влечение к поиску абсолютно новых выразительных средств живописи, в чем туляки могут убедиться, глядя на работы, каждая из которых расскажет свою историю.Заведующая отделом русского и западноевропейского искусства Тульского областного художественного музея Зоя Скопинцева рассказала о картине «Московский извозчик»: «Московский извозчик – это определённый человек, которого художник знал. Он всегда дежурил у консерватории на Большой Никитской. Возил профессоров, певцов, пил чай в трактире напротив. Художник его пригласил позировать».





Читать @gtrktula

















