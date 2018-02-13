НОВОСТИ | Общество







13.02.2018 18:38 Усадьбу в Венёвском районе власти попробуют изъять из частной собственности, чтобы спасти Вести-Тула





| фото |



Его состояние оценивается как крайне неудовлетворительное и с каждым годом лишь ухудшается. Здание находится сейчас в частной собственности, и его владельцы ситуацию исправлять, похоже, не собираются. Иск об изъятии объекта культурного наследия из собственности уже подан в суд. Это первый подобный правовой прецедент в Тульской области и всего лишь второй в России.



Начальник Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий сообщил, что «по данному объекту выдавались предписания, лицо привлекалось к административной ответственности, но в течение трёх лет мы наблюдаем, как памятник ветшает. Его состояние можно оценить как аварийное, что может привести к разрушению. С такими собственниками мы намерены через судебные процессы решать вопрос с сохранением».



А самих объектов культурного наследия в регионе в ближайшее время может стать больше. В этот список могут войти башня колокольни дворца графа Бобринского в Богородицке, три здания в Туле, расположенные на улицах Бундурина и Советской, а так же 38 объектов на территории Ясной Поляны. Уже в ближайшем будущем благодаря этой работе будет составлен единый реестр памятников истории и культуры, находящихся на территории региона.



Правительство Тульской области готово пойти на беспрецедентные меры, чтобы спасти усадьбу Фон Мекк. Об этом сегодня заявил начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий. Дворец XIX века, принадлежавший когда-то инженерам и меценатам, дружившим с Петром Ильичом Чайковским, находится в Венёвском районе.Его состояние оценивается как крайне неудовлетворительное и с каждым годом лишь ухудшается. Здание находится сейчас в частной собственности, и его владельцы ситуацию исправлять, похоже, не собираются. Иск об изъятии объекта культурного наследия из собственности уже подан в суд. Это первый подобный правовой прецедент в Тульской области и всего лишь второй в России.Начальник Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий сообщил, что «по данному объекту выдавались предписания, лицо привлекалось к административной ответственности, но в течение трёх лет мы наблюдаем, как памятник ветшает. Его состояние можно оценить как аварийное, что может привести к разрушению. С такими собственниками мы намерены через судебные процессы решать вопрос с сохранением».А самих объектов культурного наследия в регионе в ближайшее время может стать больше. В этот список могут войти башня колокольни дворца графа Бобринского в Богородицке, три здания в Туле, расположенные на улицах Бундурина и Советской, а так же 38 объектов на территории Ясной Поляны. Уже в ближайшем будущем благодаря этой работе будет составлен единый реестр памятников истории и культуры, находящихся на территории региона.





Читать @gtrktula

















