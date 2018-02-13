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13.02.2018 17:41 В Тулу пришёл грипп Вести-Тула





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Более того, если раньше Роспотребнадзор по результатам мониторинга выявлял вирусы не гриппозной этиологии, то за последнюю неделю у четверых заболевших выявлен вирус гриппа. А вот среди детского населения в основном фиксируются инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей. На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в первом классе одной школы и в двух группах двух детских дошкольных учреждений.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области остается ниже эпидемического порога, а вот в самой Туле число заболевших за прошлую неделю выросло - санитарные врачи уже констатируют превышение эпидпорога, особенно среди взрослого населения.Более того, если раньше Роспотребнадзор по результатам мониторинга выявлял вирусы не гриппозной этиологии, то за последнюю неделю у четверых заболевших выявлен вирус гриппа. А вот среди детского населения в основном фиксируются инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей. На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в первом классе одной школы и в двух группах двух детских дошкольных учреждений.

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