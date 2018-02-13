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НОВОСТИ | Общество



13.02.2018 14:49 Тульские студенты-кулинары поделились секретами выпечки блинов
Татьяна Голубова



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Молоко, яйца, мука, специи… Продукты, из которых готовят привычные всем с детства блины. В меню Тульского техникума технологий пищевых производств это блюдо - традиционное. Если сегодня мы печем блины в основном, чтобы просто полакомиться, то наши предки в масленичную неделю таким образом прославляли солнце. Сам праздник имел сакральный смысл.

Тонкостей и секретов у такого простого блюда, кстати, немало, но при желании с легкостью освоит любая новоиспеченная хозяйка или хозяин. «Если готовить блины с начинкой, то лучше их сделать тонкими. Пышные блины – для большой семьи», - говорит студент Тульского техникума технологий пищевых производств Александр Зайцев.

Годы идут, а традиции живы. Последняя неделя перед постом посвящается примирению с ближними и прощению обид. Вкусное угощение в этом непременно поможет. «Если блин не сползает со сковороды, значит вы в чем-то ошиблись. Тесто может быть более жидким, чем обычно. В этом случае нужно добавить муки. Блин хорош, когда он прямо со сковороды», - советует мастер производственного дела Тульского техникума технологий пищевых производств Нина Леошик.

Ну а разгар гуляний приходится, традиционно, на выходные дни. Самые масштабные гуляния в Туле пройдут на набережной Упы, где гостей будут угощать оладьями, блинами, пирогами, кашей и горячим чаем. Уже по традиции главное угощение праздника будут печь на гигантской сковороде. Ну и, естественно, как без сжигания чучела, штурма снежных городков и семейных зимних забав.
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