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13.02.2018 14:24 Тульская область получит более 2 млрд. рублей на развитие здравоохранения "Вести-Тула"





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Утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий двадцати двум субъектам Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в двадцать четыре объекта здравоохранения.



В нашем регионе средства пойдут на строительство новых корпусов детской областной больницы и перинатального центра.







Более двух миллиардов рублей получит Тульская область в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».Утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий двадцати двум субъектам Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в двадцать четыре объекта здравоохранения.В нашем регионе средства пойдут на строительство новых корпусов детской областной больницы и перинатального центра.

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