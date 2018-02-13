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13.02.2018 14:17 В Тульской области создадут дополнительные места для дошкольников "Вести-Тула"





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Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…с учетом средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и внебюджетных источников в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию шесть новых объектов с общим количеством мест 990. Из них 294 места – для детей до 3 лет».



Также на совещании шла речь о ликвидации второй смены в школах региона. В нынешнем учебном году в 12 школах Тульской области во вторую смену обучается 1487 школьников. До 2020 года регион получит из федерального бюджета 440,5 млн. рублей, что позволит за 3 года создать 700 новых мест для школьников. Хорошие результаты в этом направлении есть уже и сейчас.



«В 2017 году сдана в эксплуатацию школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой-2. С 1 февраля в школу идет электронная запись, а с 1 сентября в ней начнутся уроки. – Рассказывает Оксана Осташко. - В 2018 году средства федерального и регионального бюджетов будут направлены на строительство дополнительного здания Центра образования №4 г. Тулы на 100 мест, а в 2019-2020 годах – на строительство новой школы в микрорайоне «Времена года» на 600 мест».



В настоящее время перед регионом стоит задача повысить доступность дошкольного образования для детей до трёх лет. Наибольшая очередность - в Туле (77%), Новомосковске (13%), а также в Заокском, Веневском, Ясногорском и Киреевском районах. В текущем году на эти цели в бюджете Тульской области предусмотрено 150 млн. рублей. Правительство России выделит субсидии из федерального бюджета на создание дополнительных мест для дошкольников, в основном путем строительства и выкупа новых зданий.Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…с учетом средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и внебюджетных источников в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию шесть новых объектов с общим количеством мест 990. Из них 294 места – для детей до 3 лет».Также на совещании шла речь о ликвидации второй смены в школах региона. В нынешнем учебном году в 12 школах Тульской области во вторую смену обучается 1487 школьников. До 2020 года регион получит из федерального бюджета 440,5 млн. рублей, что позволит за 3 года создать 700 новых мест для школьников. Хорошие результаты в этом направлении есть уже и сейчас.«В 2017 году сдана в эксплуатацию школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой-2. С 1 февраля в школу идет электронная запись, а с 1 сентября в ней начнутся уроки. – Рассказывает Оксана Осташко. - В 2018 году средства федерального и регионального бюджетов будут направлены на строительство дополнительного здания Центра образования №4 г. Тулы на 100 мест, а в 2019-2020 годах – на строительство новой школы в микрорайоне «Времена года» на 600 мест».









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